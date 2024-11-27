Александра Пермякова В Перми проходит Пермский инженерно-промышленный форум-2024 Основные события форума состоятся 28 и 29 ноября Поделиться Твитнуть

Пермский инженерно-промышленный форум проходит на «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59) с 27 по 29 ноября.

Ожидается, что в форуме примут участие больше 3 тыс. топ-менеджеров и специалистов крупных промышленных компаний России, представителей федеральных и региональных органов власти, финансовых структур, учёных, инвесторов.





27 ноября были запланированы выездные мероприятия на производственных площадках, спортивный турнир по мини-футболу и открытие шоу-рума «Роботех».





Основные события Пермского инженерно-промышленного форума пройдут 28 и 29 ноября, сообщается на сайте ПИПФ.





В программе 2024 года — обширная деловая программа . На форуме будут работать различные выставки и музей ИТ. Пройдёт свыше 40 событий в сфере молодёжной промышленной политики, развития кадрового потенциала, промкооперации, новых рынков и здоровьесбережения. На одной из секций обсудят технологические тренды в области робототехники. Во время форума также пройдёт заседание Совета учёных и инженеров «Научно-промышленная кооперация как механизм достижения технологического суверенитета» и расширенное заседание Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края на тему «Молодёжная корпоративная политика».





В его рамках также состоится всероссийский водный форум «Живая Кама». Эксперты отрасли водоснабжения и водоотведения, а также представители промышленности, бизнеса, науки и власти обсудят ключевые вопросы развития водохозяйственного комплекса и теплоэнергетики.

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