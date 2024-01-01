Александра Пермякова В Перми гостиницу «Центральную» должны отреставрировать к лету 2025-го Поделиться Твитнуть

Собственник гостиницы «Центральная» (ул. Сибирская, 9) должен провести работы по сохранению здания к лету, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на краевую госинспекцию по охране объектов культурного наследия.

Инспекция требовала от собственников здания гостиницы восстановить памятник архитектуры в суде. Работы требуется провести не позднее 1 июня 2025 года.





Зданием, по данным издания, владеют ООО «Юнихостелпермь» (бизнесмен из Бангладеш Сайед Камруззаман) и пермская компания «Магистраль-Сервис». Сейчас в нём проживают иностранные студенты. Согласно 2ГИС, в нём, помимо «Юниверсити хостел Пермь», располагается медцентр «Берег надежды» и кафе Lemon tree.





В годы Великой Отечественной здесь жили эвакуированные деятели культуры и искусств.





В гостинице «Центральная», или в «Семиэтажке», Арам Хачатурян написал свой знаменитый балет «Гаянэ». Один из новых эпизодов, написанный в «Семиэтажке» ноябрьским вечером 1942 года и именовавшийся первоначально «Танцем курдов», известен всему миру как «Танец с саблями».





Помнит город и приезд Сергея Прокофьева в Пермь в июне 1943-го. Он работал над балетом «Золушка», который был закончен в клавире тоже в знаменитой «Семиэтажке».

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