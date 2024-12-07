Александра Пермякова Количество обратившихся за медпомощью из-за столкновения трамваев в Перми достигло 23 человек В больнице находится одна пострадавшая Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает Минздрав Пермского края, на сегодня из-за ДТП с трамваями за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека.

19 человек обратились сразу, и ещё 4 человека обратились в течение дня, они были осмотрены медработниками и отправлены на амбулаторное лечение.





«В больнице продолжает лечение одна пострадавшая, её состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе Минздрава Пермского края.





Ранее, напомним, «Новый компаньон» сообщал о ДТП с двумя трамваями — №7 и №8, которое произошло 7 декабря. По предварительной информации, причиной инцидента стало то, что один из водителей уснул за рулём.

Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, поручил возбудить уголовное дело и представить доклад после ДТП в Перми.

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