Александра Пермякова Жителя Перми будут судить за траты с чужой банковской карты Его обвиняют по статье «Кража с банковского счёта» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

44-летний житель Перми обвиняется в хищении денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным МВД, в августе этого года в полицию обратился мужчина с заявлением о хищении денежных средств с его банковской карты. Он попросил приятеля (ранее судимого) во время застолья сходить до ближайшего магазина и передал ему свою банковскую карту. А сам не дождавшись товарища, уехал в Култаево.





Приятель, вернувшись из магазина и не обнаружив знакомого на месте, ушёл домой. А позже в течении нескольких дней пользовался переданной ему картой: совершал покупки в различных магазинах — брал продукты, средства личной гигиены, алкоголь. В общей сложности он потратил более 27 тыс. руб.





Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета» завершено и направлено в суд для рассмотрения.





Сотрудники полиции напоминают, что расплачиваться чужой найденной банковской картой противозаконно. Если вы обнаружили чужую карту, или верните её банку (реквизиты указаны на карте), либо передайте в ближайший отдел внутренних дел, советуют они.





Если же вы сами потеряли банковскую карту, необходимо её заблокировать, позвонив на горячую линию финансовой организации, или в личном кабинете онлайн-банка.

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