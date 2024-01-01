Александра Пермякова Осень-2024 заняла шестое место по средней температуре воздуха в Прикамье Синоптики подвели итоги осени Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, осень 2024 г. заняла шестое место по средней температуре воздуха.

В Перми этой осенью средняя температура воздуха составляла +4,6° (на 2° выше современной климатической нормы).









«Значительно теплее была осень в 1923 и 2023 годах (+5,8° и +5,3° соответственно), незначительно теплее было в 2005, 2008 и 1899, чуть прохладнее — в 2012 и 2013 годах», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

При этом на севере в этом году было теплее. В Чердыни, к примеру, осень заняла 4-е место по средней температуре воздуха, после 2005, 1923 и 2023 гг., и почти приблизилась к рекордно теплой осени 2005 г. (оказалась на 0,7° прохладнее).





После теплой осени не следовала тёплая зима, говорят синоптики. Исключение лишь 2008 год. Поэтому, скорее всего, после нынешней тёплой осени тоже не стоит ждать аномально тёплой зимы.





Количество осадков этой осенью, как свидетельствуют данные синоптиков, оказалось меньше нормы, сентябрь и октябрь выдались засушливыми. А вот в ноябрь был уже богат в отличие на них осадками — особенно на севере и востоке края, где выпало до двух месячных норм.





Первая половина осени также отличалась необычно большим числом солнечных дней, особенно первая половина октября (средняя облачность была в два раза меньше нормы).





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