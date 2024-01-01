Александра Пермякова Онлайн-чаевых в Перми стали давать на 14% больше Число транзакций по чаевым выросло на 14%, а размер среднего чека - на 15,1% Поделиться Твитнуть

В январе-сентябре 2024 года в Перми стали чаще давать онлайн-чаевых. Об этом «Новому компаньону» рассказали в сервисе Yclients.

В 2024-м, по данным Yclients (платформы для онлайн-записи клиентов, у которой также есть сервис безналичных чаевых), предоставленным «Новому компаньону», по Перми число транзакций по чаевым выросло на 14% — меньше на 11%, чем в среднем по стране. В целом по России количество транзакций, по исследованиям сервиса, в январе-сентябре 2024-го увеличилось на 25% *. Сильнее всего в сфере красоты — на 27,3%.





Средний чек чаевых вырос в стране на 12% и составил 333 руб. В Москве, для сравнения, средний чек чаевых составил 366 руб., что на 10,2% больше, чем в прошлом году. По размеру среднего чека первое место занял Сочи — 485 руб., (+48,2% к прошлому году). Средний чек вырос во всех сегментах бизнеса, кроме «Спорта».



В Перми средний чек вырос на три процента больше, чем в среднем по стране.



«Прирост среднего чека по чаевым в Перми составил 15,1%. Средняя сумма чаевых в день в Перми составила 326,1 руб. (в 2023 году — 283,8)», — рассказали «Новому компаньону» в сервисе.





*Статистика приведена на основе данных 2,3 тыс. компаний из 19 крупных городов страны. Аналитики сравнили, как в январе-сентябре 2024 года изменились количество транзакций и размер чаевых по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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