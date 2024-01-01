Зарина Ситдикова В Перми открылся первый в регионе центр фиджитал-спорта На создание объекта было направлено 95,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, t.me/mahonin59

В Перми рядом с СК им. Сухарева, на углу ш. Космонавтов и ул. Давыдова, открылся первый в Прикамье фиджитал-центр. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как пояснил глава региона, фиджитал-спорт — новое направление, в котором спортсмены могут заниматься одновременно несколькими дисциплинами.

«Развивать силу и ловкость в классическом спорте, например в футболе и баскетболе, учиться тактике и стратегии во время чемпионатов по компьютерным играм», — отметил Дмитрий Махонин.

Новый спортобъект оснащён площадкой для компьютерного спорта, пространством с VR-технологиями и несколькими уличными площадками для футбола, баскетбола и тренировок. Помимо этого, в центре есть медицинский блок и раздевалки.

По словам губернатора Прикамья, в течение двух месяцев после открытия в фиджитал-центре будут настраивать оборудование. Бесплатные спортивные секции для детей старше 14 начнут работать с февраля 2025 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», на возведение фиджитал-центра в Перми было направлено 95,6 млн руб. (федеральный бюджет — 71,7 млн руб., краевой — 23,9 млн руб.). Господдержка была оказана в рамках проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.