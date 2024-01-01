Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми открывается фиджитал-центр
За год в муниципалитетах Пермского края реализовано 69 проектов в сфере спортивной инфраструктуры
Правительство Пермского края на заседании 21 ноября обсудило итоги работы по развитию спортивной инфраструктуры за 2024 год.
Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова сообщила, что за год на территории муниципальных образований Пермского края было реализовано 69 проектов в сфере инфраструктуры для спорта: построены 24 универсальные игровые площадки, на которых можно заниматься волейболом, баскетболом и мини-футболом, проведён ремонт 20 спортивных залов, появилось шесть хоккейных коробок, четыре площадки для воркаута, четыре беговые дорожки и три скейт-парка.
Интересным и очень востребованным объектом Татьяна Чеснокова назвала фиджитал-центр в Перми, на углу шоссе Космонавтов и улицы Давыдова. Такой объект в Пермском крае появляется впервые; финансирование проекта составило 95,6 млн руб. (федеральный бюджет — 71,7 млн руб., краевой — 23,9 млн руб.).
Объект сегодня уже готов, завершены работы по приёмке, и на 7 декабря планируется открытие. Фиджитал-центр включает в себя зону компьютерного спорта, игровой зал и VR-зону.
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