Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открывается фиджитал-центр За год в муниципалитетах Пермского края реализовано 69 проектов в сфере спортивной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Презентация министерства физкультуры и спорта Пермского края

Правительство Пермского края на заседании 21 ноября обсудило итоги работы по развитию спортивной инфраструктуры за 2024 год.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова сообщила, что за год на территории муниципальных образований Пермского края было реализовано 69 проектов в сфере инфраструктуры для спорта: построены 24 универсальные игровые площадки, на которых можно заниматься волейболом, баскетболом и мини-футболом, проведён ремонт 20 спортивных залов, появилось шесть хоккейных коробок, четыре площадки для воркаута, четыре беговые дорожки и три скейт-парка.

Интересным и очень востребованным объектом Татьяна Чеснокова назвала фиджитал-центр в Перми, на углу шоссе Космонавтов и улицы Давыдова. Такой объект в Пермском крае появляется впервые; финансирование проекта составило 95,6 млн руб. (федеральный бюджет — 71,7 млн руб., краевой — 23,9 млн руб.).

Объект сегодня уже готов, завершены работы по приёмке, и на 7 декабря планируется открытие. Фиджитал-центр включает в себя зону компьютерного спорта, игровой зал и VR-зону.

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