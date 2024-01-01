Зарина Ситдикова В Перми у цирка столкнулись два трамвайных вагона В ДТП пострадало несколько пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП ДТП Пермь, vk.com/chp_159perm

В Мотовилихинской районе на перекрёстке улиц Уральской и Крупской столкнулись два трамвайных вагона. Об этом «Новому компаньону» сообщили в городском департаменте транспорта.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 7 декабря в 14:08. Вблизи места пересечения двух трамвайных веток столкнулись вагоны маршрутов № 7 и № 8.

В результате дорожной аварии пострадало несколько пассажиров. Сейчас «Новый компаньон» уточняет информацию о количестве пострадавших и их состоянии.

В городском дептрансе отметили, что на место ДТП оперативно прибыли специалисты МУП «Пермгорэлектротранс» для выяснения причин и оперативные службы для оказания помощи.

По информации ведомства, на данный момент движение вагонов маршрутов № 4, № 7, № 8 и № 11 на участке временно остановлено.

Напомним, вечером 4 декабря в Перми также произошло ДТП с участием трамвая. Вагон съехал с рельс, и у него выбило стёкла. Из-за аварии в городе на два часа встало трамвайное движение на ул. Петропавловской.

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