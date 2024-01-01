Зарина Ситдикова В Перми из-за съезда трамвая на два часа встало движение вагонов на Петропавловской В результате ЧП в салоне были повреждены стёкла Поделиться Твитнуть

В Перми около 18:00 4 декабря произошёл частичный съезд трамвая с путей на ул. Петропавловской. Движение электротранспорта на участке было восстановлено только спустя два часа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

По данным ведомства, задержка случилась из-за неполадок на линии. Однако, по сведениям МВД, трамвай по неустановленной причине сошёл с рельсов. В результате происшествия в вагоне были повреждены стёкла.

Пользователи социальных сетей при этом написали, что в трамвае произошёл хлопок, из-за которого в салоне и выбило окна.

Согласно сообщению, опубликованному в telegram-канале «Полиция Прикамья», во время ЧП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Департамент транспорта объявил о восстановлении движения вагонов на ул. Петропавловской лишь в 20:23.

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