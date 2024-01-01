Алёна Бронникова Госэкспертиза одобрила снос бывшего спортзала ВКИУ в центре Перми На его месте планируется построить апарт-отель Поделиться Твитнуть

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила снос бывшего спортзала ВКИУ в Перми по ул. Монастырской, 12/1. Соответствующий документ опубликован на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Акт экспертизы выдан на раздел проекта по обеспечению сохранности ОКН при проведении работ по его демонтажу. Это достопримечательное место «Комсомольский проспект», памятник «Здание, где в духовной семинарии учились И.М. Первушин, В.Я. Кокосов, П.Н. Серебренников, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.С. Попов, Г.В. Хлопин, П.П. Бажов», а также достопримечательное место «Чёрный рынок, поселение».

Здание было построено в 1970 году. Его площадь составляет 2,4 тыс. кв. м. Проектом предусматривается его полный снос комбинированным методом разрушения с применением автокрана, сменного навесного оборудования на экскаваторе и ручного инструмента. Демонтаж стены, примыкающей к зданию по ул. Монастырской, 12, являющемуся ОКН, можно производить только ручным методом. Работы основного периода должны проводиться механизированным способом, без использования взрывных методов и применения ударных машин и тяжёлой вибрационной техники.

Экспертиза установила, что работы по сносу не повлияют на физическую сохранность ОКН.

Весной стало известно, что на месте бывшего спортзала ВКИУ «Пермглавснаб» планирует построить апарт-отель. В настоящее время здесь располагаются рок-площадка «Ё», репетиционная студия «Искандер», музыкальная студия Fox drum studio, волейбольная студия Libero, баскетбольная школа Dagger и клуб настольного тенниса «Эдельвейс».

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