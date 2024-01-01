На месте бывшего спортзала ВКИУ в Перми могут открыть апарт-отель Проектом займётся «Перм­главснаб» Поделиться Твитнуть

Компания «Пермглавснаб» стала владельцем бывшего спортзала ВКИУ на участке по адресу: Пермь, ул. Монастырская, 12/1. В настоящее время здесь располагаются рок-площадка «Ё», репетиционная студия «Искандер», музыкальная студия «Fox drum studio», волейбольная студия «Libero», баскетбольная школа «Dagger» и клуб настольного тенниса «Эдельвейс». Компания снесет здание во дворе за бывшей казармой ВКИУ на ул Окулова, 4 и построит на его месте апартаменты с бизнес-центром. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Подробности проекта «Пермглавснаба» пока не раскрываются.

Предыдущим владельцем здания была пермская строительная организация ООО «Девелопмент-СЗ». Эта компания близка к владельцам ООО «Тандем», которые в 2015 году продали краевым властям бывшую казарму ВКИУ на ул. Окулова, 4. В конце 2021 года здание с землей на ул. Монастырской, 12/1 было выставлено на продажу за 85 млн руб. Сделка состоялась летом прошлого года.

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