Пермь сковали пробки в 9 баллов На дорогах зафиксированы несколько аварий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 6 декабря автомобили в Перми встали в 9-балльных пробках. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах отмечены в центре города, на подъездах к Коммунальному мосту, на шоссе Космонавтов, на улицах Стаханова и Чкалова.

В обе стороны встала ул. Пушкина — от Николая Островского до Компроса.

Кроме того, в городе уже произошли три аварии в разных районах. Затруднения в движении есть на улицах Героев Хасана, Локомотивной и Василия Васильева.

Отмечаются задержки в движении общественного транспорта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сегодня утром на федеральной трассе Р-242 Пермь—Екатеринбург с 317 по 321 км в Свердловской области по направлению к областному центру образовалась автомобильная пробка. Движение было затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия и большого транспортного потока. Сначала движение было остановлено полностью, а после возобновилось по одной полосе. Водителям рекомендовали ехать в объезд через города Ревда, Дегтярск, посёлки Курганово, Горный Щит и ЕКАД.

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