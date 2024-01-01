Из-за аварии 6 декабря затруднено движение на трассе Пермь — Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 317 по 321 км в Свердловской области по направлению к областному центру утром 6 ноября образовалась автомобильная пробка. Как рассказали в ФКУ «Уралуправтодор», движение затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия и большого транспортного потока. Сначала движение было остановлено полностью, через некоторое время оно возобновилось по одной полосе.

Водителям рекомендован объезд проблемного участка через города Ревда, Дегтярск, посёлки Курганово, Горный Щит и ЕКАД.

В понедельник, 2 декабря, «Новый компаньон» писал о том, что из-за аварии на на 211 км федеральной трассы Пермь—Екатеринбург, неподалеку от поворота на д. Тюш Ачитского городского округа Свердловской области, образовалась автомобильная пробка длиной около трёх километров. Движение транспорта в направлении Екатеринбурга было перекрыто полностью. Через час движение запустили по одной полосе.

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