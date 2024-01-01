Движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург перекрыто из-за аварии Скопилась пробка длиной около трёх километров Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

В ФКУ «Уралуправтодор» около 14 часов сообщили, что на автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург на 211 км движение транспорта в направлении Екатеринбурга перекрыто полностью. В компании пояснили, что причиной является «эвакуация транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия».

Судя по «Яндекс Картам», на участке дороге, расположенном неподалеку от поворота на д. Тюш Ачитского городского округа Свердловской области, образовалась автомобильная пробка, длина которой составляет около 3 км.

Только что в ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение в направлении Екатеринбурга удалось запустить по одной полосе.





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