Алёна Бронникова В Перми приступают к строительству ЖК Vetlan на Вышке II Застройщик ищет подрядчика для монолитных работ Поделиться Твитнуть

Ижевская ГК «Федерация» приступает к строительству жилого комплекса Vetlan в микрорайоне Вышка II в Перми. На сайте «Центра электронных торгов» опубликован запрос предложений от подрядчиков на монолитные работы.

Организатором закупки является генподрядчик строительства ООО «ПС-Групп». Предложения на работы по укладке бетонной смеси принимаются до 13 декабря. Плановая дата подведения итогов — 17 декабря. Запрос проводится без указания начальной цены контракта. Среднеэтажная жилая застройка запланирована по ул. Ивана Франко, 33, на земельном участке 4,7 га, между улицами Соликамской и Гашкова.

По данным сайта наш.дом.ру, ввод в эксплуатацию ожидается в четвёртом квартале 2026 года.

Напомним, пермская структура девелоперской группы «Федерация» из Ижевска ООО «СЗ «Пермит» осенью получила от краевого минимущества разрешение на строительство нового ЖК в Мотовилихе. Будущий комплекс из семи домов получит название в честь природной достопримечательности Прикамья — камня Ветлан на Вишере.

Три дома планируются многоквартирными, а остальные — в формате урбан-вилл. Это будут невысокие здания с одним общим входом, рассчитанные на несколько квартир. В целом будет построено более 50 тыс. кв. м жилья и 4 тыс. кв. м коммерческих помещений.

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