Алёна Бронникова Ижевская компания получила разрешение на строительство ЖК Vetlan в Перми Новый объект построят в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Пермская структура девелоперской группы «Федерация» из Ижевска получила разрешение на строительство жилого комплекса по ул. Ивана Франко, 33 в микрорайоне Вышка II в Мотовилихинском районе Перми. Информация содержится в реестре краевого минимущества.

Согласно документу, ООО «Специализированный застройщик «Пермит» получил разрешение 23 октября на среднеэтажную жилую застройку на участке по ул. Ивана Франко, 33.

В августе компании получила положительное заключение экспертизы на проект застройки. Будущий комплекс из семи домов получит название в честь природной достопримечательности региона, камня Ветлан, на р. Вишере — Vetlan.

Он расположится рядом с Пермским колледжем транспорта и сервиса, на участке площадью 4,7 га. Три дома будут многоквартирными, а остальные будут выполнены в формате урбан-вилл — это невысокие здания с одним общим входом, рассчитанные на несколько квартир. В целом планируется возвести более 50 тыс. кв. м жилья и 4 тыс. кв. м коммерческих помещений.

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