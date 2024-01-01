На Вышке II в Перми появится новый ЖК Vetlan

ГК «Федерация» возведёт свыше 50 тысяч квадратных метров жилья

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Девелоперская группа «Федерация» из Ижевска получила положительное заключение экспертизы для своего проекта жилого комплекса на ул. Ивана Франко в микрорайоне Вышка II в Перми. В Едином государственном реестре заключений экспертизы указано, что документ был подписан 15 августа, а застройщиком выступает структура ООО СЗ «Пермит». Комплекс средней этажности будет расположен на участке площадью 4,7 гектара, рядом с Пермским колледжем транспорта и сервиса (ул. И. Франко, 39).

Представители ГК «Федерация» сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что на данной площадке будет построено семь домов в рамках квартальной застройки. Из них три будут многоквартирными, а четыре выполнены в формате урбан-вилл — это невысокие здания с одним общим входом, рассчитанные на несколько квартир. Фасады домов будут выполнены в теплых оттенках из керамического кирпича. Девелопер планирует возвести более 50 тыс. кв. м жилой площади и 4 тыс. кв. м коммерческих помещений.

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Разрешение на строительство уже получено, а начало продаж запланировано на сентябрь. Жилой комплекс будет назван клубным кварталом Vetlan в честь известной природной достопримечательности региона — камня Ветлан на реке Вишере.

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