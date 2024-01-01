На Вышке II в Перми появится новый ЖК Vetlan ГК «Федерация» возведёт свыше 50 тысяч квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

Девелоперская группа «Федерация» из Ижевска получила положительное заключение экспертизы для своего проекта жилого комплекса на ул. Ивана Франко в микрорайоне Вышка II в Перми. В Едином государственном реестре заключений экспертизы указано, что документ был подписан 15 августа, а застройщиком выступает структура ООО СЗ «Пермит». Комплекс средней этажности будет расположен на участке площадью 4,7 гектара, рядом с Пермским колледжем транспорта и сервиса (ул. И. Франко, 39).

Представители ГК «Федерация» сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что на данной площадке будет построено семь домов в рамках квартальной застройки. Из них три будут многоквартирными, а четыре выполнены в формате урбан-вилл — это невысокие здания с одним общим входом, рассчитанные на несколько квартир. Фасады домов будут выполнены в теплых оттенках из керамического кирпича. Девелопер планирует возвести более 50 тыс. кв. м жилой площади и 4 тыс. кв. м коммерческих помещений.

Разрешение на строительство уже получено, а начало продаж запланировано на сентябрь. Жилой комплекс будет назван клубным кварталом Vetlan в честь известной природной достопримечательности региона — камня Ветлан на реке Вишере.

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