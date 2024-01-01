Более 85% жителей Прикамья своевременно заплатили налоги С 3 декабря началось начисление пени Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в УФНС России по Пермскому краю, 2 декабря завершился срок для своевременной уплаты налогов на имущество, транспортный и земельный налог физических лиц, а также НДФЛ, удержанного неналоговым агентом, и НДФЛ с процентов по банковским вкладам за 2023 год. Более 85% жителей края выполнили свои налоговые обязательства в срок.

В ведомстве подчеркнули, что в случае, если владелец недвижимости или транспорта не выполнил свои обязательства по каким-либо причинам, ему необходимо как можно скорее погасить свою задолженность. Начиная с 3 декабря, сумма долга будет увеличиваться за счёт начисления пени, составляющей 1/300 ключевой ставки Банка России за день. В УФНС России по Пермскому краю также напомнили, что злостные неплательщики могут столкнуться с принудительным взысканием их задолженности.

В управлении добавили, что оплатить налоги можно дистанционно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России; через Личный кабинет на портале Госуслуг; через банки, терминалы, мобильные приложения банков, в отделениях Почты России.

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