Алёна Бронникова Проект военно-патриотического центра под Пермью выполнит компания из Новосибирска Стоимость контракта составит 133 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Прикамье определили подрядчика по проектированию центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в д. Гамы Пермского муниципального округа. На сайте госзакупок опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса.

Согласно представленной информации, победителем был определён участник, предложивший выполнить работы за 133,1 млн руб. Таким образом, начальная цена в ходе проведения торгов снизилась на 5%.

Напомним, центр создаётся на базе оздоровительного лагеря «Орлёнок». На территории предполагается размещение учебного, административного, физкультурно-оздоровительного, спального корпусов, культурно-досугового центра, тира, бассейна, двух КПП, других вспомогательных сооружений.

Также будут спроектированы строевой плац, физкультурно-спортивная полоса, полосы препятствий и разведчика, аллея парка «Патриот», парковки. Подрядчик должен будет разработать проект до 15 ноября 2026 года.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», победителем конкурса стала новосибирская компания ООО «Росинсталпроект», выполняющая работы в сфере архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций. Для неё госконтракт в Пермском крае стал первым.

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