Проект центра военно-патиротического воспитания под Пермью оценили в 140 млн рублей Документ изготовят к концу 2026 года Поделиться Твитнуть

ТАСС

Краевые власти начали поиск подрядчика на проектирование центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в д. Гамы Пермского МО. Итоги открытого конкурса подведут 6 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта — 140 млн 172,5 тыс. руб.

Сроки проектирования: с 20 декабря 2024 года до 15 ноября 2026 года.

Центр создаётся на базе оздоровительного лагеря «Орлёнок». На территории предполагается размещение учебного, административного, физкультурно-оздоровительного, спального корпусов, культурно-досугового центра, тира, бассейна, двух КПП, других вспомогательных сооружений.

Также будут спроектированы строевой плац, физкультурно-спортивная полоса, полосы препятствий и разведчика, аллея парка «Патриот», парковки.

Напомним, в 2023 году АО «Проектный институт реконструкции и строительства» разработало предпроектные решения военно-патриотического центра за 1,2 млн руб.

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