Дети в Прикамье вынуждены ходить в соседнюю деревню, чтобы сесть в школьный автобус Причина в ненормативном состоянии дороги Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Ученики из деревень Усть-Тары и Денисята в Пермском муниципальном округе вынуждены идти в соседнюю деревню Пищальниково, чтобы сесть на автобус в школу, сообщает «Народный фронт».

Общественное движение отмечает, что проблемы с транспортом в населённых пунктах округа существуют уже пять лет. Всё это время школьный автобус не заезжает за детьми.

Ежедневно около 40 учеников проходят по 4 км до автобусной остановки и столько же обратно. При этом, согласно нормативам, это расстояние не должно превышать 1 км. К тому же дорога проходит через лес, и не имеет ни тротуара, ни освещения.

«Отмену автобусов до населённых пунктов чиновники Пермского округа объяснили сельчанам ненормативным состоянием дороги. При этом за пять лет не предприняли никаких мер к приведению её в должный вид», — рассказали в «Народном фронте».

Сейчас общественники обратилось в прокуратуру, чтобы защитить права детей.

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