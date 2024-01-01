В Мотовилихинском районе Перми изменится движение автобусов Речь идёт о двух маршрутах Поделиться Твитнуть

В городском транспортном департаменте сообщили о новшествах в работе двух автобусных маршрутов в Мотовилихинском районе Перми – №17к и 70.

С 7 декабря изменится график движения автобусов по выходным дням. Изменения направлены на оптимизацию интервалов движения в связи с изменениями дорожной ситуации.

Кроме того, с 9 декабря на конечной остановке «Улица Макаренко» для маршрута №70 произойдёт изменение места посадки пассажиров. Теперь пассажиры будут садиться и выходить на ул. Тургенева. Для удобства граждан места для посадки и высадки будут выделены отдельно.

В департаменте транспорта администрации города напомнили, что актуальную информацию о расписании, маршрутах и движении общественного транспорта в реальном времени можно найти на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильном приложении.

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