В МЧС Прикамья предупредили о сильном гололёде 6 декабря Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По данным Пермского ЦГМС, 6 декабря в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, а на дорогах гололедица. В ГУ МЧС по региону предупреждают: возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы избежать негативных последствий, спасатели рекомендуют жителям избегать нахождение рядом с ЛЭП, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, движение осуществлять с учётом дорожного покрытия; пешеходам быть осторожным при движении по скольким тротуарам и при переходе проезжей части.

В случае аварии на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы и строго соблюдать требования пожарной безопасности.

В четверг через Пермский край с северо-запада на юго-восток пройдёт холодный фронт, и далее до конца недели погоду будет определять антициклон.

Ранее синоптики сообщили о начале холодного периода в Пермском крае с 6 декабря. Пик низких температур придётся на 8-9 декабря. В ночные часы ожидается до -18…-20˚, в Перми до -15˚.

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