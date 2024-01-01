Александра Пермякова В Пермском крае началось резкое похолодание На следующей неделе ожидаются снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первая неделя зимы в Прикамье выдалась тёплой, а на севере региона — очень тёплой. Средняя температура воздуха выше нормы на юге края на 3-4 градуса, на севере — на 7 градусов. Но с 5 декабря ожидается похолодание. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В четверг через Пермский край с северо-запада на юго-восток пройдёт холодный фронт, и далее до конца недели погоду будет определять антициклон.





Синоптики прогнозируют большее похолодание в южной части края, пик которого, возможно, придётся на 8-9 декабря. Снегопады не ожидаются, разве что, по прогнозам синоптиков, возможны осадки на крайнем северо-востоке региона.





В четверг, 5 декабря, температура днём в Перми снизится до -3…-6˚.





В пятницу -6…-11˚ по краю и -7…-9˚ в Перми (влияние антициклона усилится, будет сохраняться ещё облачная погода, вероятность прояснений увеличивается днём).





В выходные под влиянием этого же антициклона есть шанс увидеть безоблачное небо, особенно на юге края.





При этом продолжится похолодание, в ночь на воскресенье по югу края уже можно ожидать до -18…-20˚, в Перми до -15˚.





На севере, вероятно, будет теплее из-за облачности, именно этим синоптики объясняют «очень большую положительную аномалию температуры на севере края в целом за неделю».





На следующей неделе прогнозируют существенные снегопады — до 10 мм осадков в Перми и южных районах края.

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