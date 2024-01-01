В Пермском крае завершилась реставрация Церкви Богоявления в селе Пянтег Это самая древняя деревянная культовая постройка Урала Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в селе Пянтег завершили реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — Церкви Богоявления, расположенной по ул. Набережной, 24а. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

В процессе работ были восстановлены и отреставрированы бревенчатые стены, проведён ремонт окон и дверей. Кроме того, заменены деревянные элементы шестиугольной формы и восстановлено кровельное покрытие.

На данный момент основные строительные работы завершены, осталось провести благоустройство прилегающей территории. В следующем году планируется выровнять площадку, посеять траву и установить мостки и ограждение.

Церковь Богоявления является самой древней деревянной культовой постройкой Урала, представляющей собой образец деревянного зодчества начала колонизации Пермского края. Она была возведена в XV-XVI веках. Основой церкви служит шестиугольный сруб из лиственницы, покрытый шестискатной крышей с главкой и крестом. По данным некоторых исследователей, ранее шестерик церкви завершался звонницей, перекрытой высоким шатром. В церкви сохранился фрагмент старого иконостаса с резьбой растительного характера.

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