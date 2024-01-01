Уволившаяся с поста директора музея PERMM Наиля Аллахвердиева решила покинуть Пермь И объяснила почему Поделиться Твитнуть

Наиля Аллахвердиева

Олег Веглин

Заявившая об уходе по собственному желанию с поста директора Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева сообщила, что уедет из Перми. Об этом в своём Telegram-канале «Ку-ку» сообщила искусствовед Ксения Коробейникова.

«Я уеду из Перми. Я с городом была связана работой в музее и вне него я не вижу перспектив», — ответила на вопрос Коробейниковой Наиля Аллахвердиева. При этом она не исключила, что может продолжить сотрудничество с PERMM. «Я могу консультировать и помогать, если это будет необходимо», — завила она.

На вопрос, чем займётся в ближайшее время и как ей видится будущее музея, Аллахвердиева ответила: «Я пока ничего не планирую. Что касается будущего музея — все зависит от того, как будет разворачиваться культурная политика в отношении современного искусства. Все же ПЕРММ — это не здание, это концепция».

В четверг, 5 декабря, стало известно, что директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост. Завтра её последний рабочий день в нынешней должности. специалиста в сфере современного искусства и музейной деятельности. Исполнять обязанности директора музея временно будет Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. В будущем министерство культуры Прикамья планирует, как рассказали в ведомстве, найти на должность директора опытного специалиста в сфере современного искусства и музейной деятельности.

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