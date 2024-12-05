Зарина Ситдикова В Перми здание бывшего санатория на Бахаревке передали монастырю Корпус будет использоваться под организацию детского досуга Поделиться Твитнуть

Фото: минимущества Пермского края

Корпус бывшего детского пульмонологического санатория и здание водокачки на ул. Пристанционной, 37 в районе станции Бахаревки передали Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому Бахаревскому женскому монастырю для организации детского досуга. Об этом сообщается на официальной странице минимущества Пермского края ВКонтакте.

Как писал «Новый компаньон», в августе указанные объекты недвижимости и земельный участок под ними площадью 1,32 га исключили из прогнозного плана приватизации госимущества региона. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании краевого заксобрания.

Решение утвердили, в том числе в связи с тем, что рядом с комплексом монастыря располагается жилая застройка с домами для многодетных семей, поэтому в новом микрорайоне существует потребность в организации учреждения для отдыха несовершеннолетних. Новый собственник готов нести расходы на содержание и восстановление объектов.

По данным регионального минимущества, договор о передаче недвижимости женскому монастырю подписан 5 декабря. В ведомстве пояснили, что корпус будет использоваться под детскую воскресную школу и православный детский лагерь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.