Алёна Бронникова Здание санатория на Бахаревке в Перми исключили из прогнозного плана приватизации Объект в ближайшее время передадут монастырю Поделиться Твитнуть

Здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» по ул. Пристанционной, 37 на Бахаревке в Перми и земельный участок под ним исключили из прогнозного плана приватизации госимущества региона. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании краевого заксобрания 22 августа.

По информации минимущества, в ближайшее время 1,32 га земли и расположенные на территории двухэтажный лечебный корпус площадью 1,4 тыс. кв. м и здание водокачки площадью 24,8 кв. м передадут Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому Бахаревскому женскому монастырю. Корпус будет использоваться под детскую воскресную школу и гостиницу для паломников.

Отмечается, что рядом на Бахаревке находится новый микрорайон для многодетных семей, и учреждение для детского досуга здесь будет востребованным. Монастырь готов нести расходы на содержание и восстановление имущества.

Ранее имущественный комплекс планировалось приватизировать путём продажи на аукционе, но в августе власти внесли в краевой парламент законопроект об исключении объекта из прогнозного плана приватизации.

Кирпичное здание по ул. Пристанционной, 37 было построено в 1944 году. В нём располагался детский санаторий «Подснежник», открытый ещё в 1921 году в здании бывшего женского Бахаревского монастыря. В 2008 году учреждение было присоединено к санаторию «Светлана» как психоневрологическое отделение на 65 коек. Сейчас объект пустует.

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