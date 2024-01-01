Алёна Бронникова Здание бывшего санатория на Бахаревке в Перми планируют передать монастырю Власти намерены исключить объект из прогнозного плана приватизации госимущества Поделиться Твитнуть

Здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» по ул. Пристанционной, 37 на Бахаревке в Перми планируют исключить из прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2022-2024 годы. Проект закона опубликован на сайте краевого заксобрания.

Согласно пояснительной записке, земельный участок площадью 13,2 тыс. кв. м вместе с расположенными на нём двухэтажным лечебным корпусом площадью 1,4 тыс. кв. м и зданием водокачки площадью 24,8 кв. м, планировалось приватизировать путём продажи на аукционе. Документом предлагается передать объекты на нужды Богородице-Казанского Cepaфимo-Aлeкceeвcкoгo женского монастыря, который находится на соседней территории.

«У Богородице-Казанского Cepaфимo-Aлeкceeвcкoгo женского монастыря существует потребность в имуществе в целях устройства воскресной школы и православного детского лагеря. Монастырь готов нести расходы на содержание, восстановление имущества. C учётом изложенного предлагается исключить имущество из пpoгнoзнoгo плана», — сообщается в документе.

Кирпичное здание по ул. Пристанционной, 37 было построено в 1944 году. В нём располагался детский санаторий «Подснежник», открытый ещё в 1921 году в здании бывшего женского Бахаревского монастыря. Как сообщается на сайте санатория «Светлана», детское учреждение по борьбе с туберкулёзным поражением опорно-двигательного аппарата стало первым на Западном Урале и одним из первых в России. В 2008 году санаторий для лечения детей с психоневрологическими заболеваниями «Подснежник» был присоединён к санаторию «Светлана» как психоневрологическое отделение на 65 коек. В 2019 году юридическое лицо прекратило деятельность путём реорганизации в форме слияния с краевой детской больницей. Сейчас санаторий находится по ул. Танцорова, 14.

По информации открытых источников в интернете, здание на Бахаревке какое-то время использовалось спортивным военно-патриотическим учебным центром ВВПОД «Юнармия». В данный момент объект пустует.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что для санатория «Светлана» в Перми могут построить новый корпус недалеко от главного, по ул. Кировоградской, 171, на площади 3,1 га. Потенциальное количество мест круглогодичного пребывания составляет 1 тыс.

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