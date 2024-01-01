Алёна Бронникова В Прикамье планируют отремонтировать два детских лагеря и санаторий Проекты вошли в сборник инвестиционных предложений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют провести реконструкцию имущественных комплексов трёх оздоровительных учреждений для круглосуточного пребывания детей и молодёжи. Об этом сообщается в сборнике инвестиционных предложений, опубликованном на сайте министерства экономического развития и инвестиций региона.

Для двух учреждений, которые находятся в границах Перми, предлагается построить новые объекты. Санаторий «Светлана» расположен по ул. Танцорова, 14 в Кировском районе. Новый объект может появиться недалеко от него — по ул. Кировоградской, 171, на площади 3,1 га. Потенциальное количество мест круглогодичного пребывания составляет 1 тыс.

Через дорогу от этого участка находится территория бывшего детского лагеря «Фортуна», по ул. Кировоградской, 178 площадью 2,36 га. На участке также размещён объект культурного наследия (ОКН) — дача Н.В. Мешкова. Потенциальное количество мест круглогодичного пребывания — 300.

Среди преимуществ расположения в проекте обозначены близость к акватории Камы, социальной инфраструктуре и транспортная доступность. В новых многофункциональных образовательных центрах (МФОЦ) планируется проведение оздоровительных и профильных смен, образовательных сессий и проектов и пр.

В Березниках планируют отреставрировать загородный спортивно-туристический лагерь «Темп». Он находится п. Огурдино, на территории 2,8 га.

О том, что в Кировском районе Перми на месте бывшего лагеря появится МФОЦ, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда же администрация сообщила, что ОКН «Дача на набережной», известный также как «Дача Мешкова», останется в комплексе центра. Для работ по реконструкции здания была разработана научно-проектная документация. Здание было построено в начале XX века. После Октябрьской революции здесь располагалось районное управление водного транспорта, а в 1929 году — Закамский совет рабоче-крестьянских депутатов, первый орган советской власти в Кировском районе Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.