Александра Пермякова Умер профессор ПГМА Евгений Владимирский Коллеги выражают соболезнования Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 декабря, на 80-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Евгений Владимирский. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«Коллеги навсегда запомнят его очень отзывчивым и деятельным человеком, высокопрофессиональным учёным и практиком, стремившимся внедрять инновационные технологии и единые подходы в области санаторно-курортного лечения региона», — приносят соболезнования коллеги.





Евгений Владимирович окончил лечфак ПГМИ в 1968 году, после чего начал работать терапевтом в кардиологическом отделении Пермской ОКБ.

В 80-е годы изучал влияние физиотерапевтических методов и санаторно-курортного лечения на пациентов с болезнями системы кровообращения.

В 1982-м успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1995-м — докторскую, и ему было присвоено звание профессора.

В 1996-м Владимирский был избран президентом Ассоциации физиотерапевтов, курортологов и реабилитологов Урала и Сибири, являлся действительным членом РАЕН.

В 2007 году возглавил Институт восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии ПГМА.





«Имя этого выдающегося учёного связано с развитием в Прикамье курортологии, физиотерапии и реабилитации. Долгие годы Евгений Владимирович был главным внештатным специалистом по санаторно-курортному лечению Минздрава Пермского края, председателем Пермского краевого общества врачей-физиотерапевтов и курортологов, входил в редакционные советы многих российских специализированных изданий", — сообщает Анастасия Крутень.





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