Зарина Ситдикова В Прикамье может появиться музей пермской компьютерной техники и роботов Проработать вопрос создания постоянной экспозиции поручил губернатор Поделиться Твитнуть

Фото: Центр публичной истории, vk.com/histpraktik

В Перми может появиться музей истории компьютерной техники и роботов, разработанных предприятиями и организациями Прикамья. Такое поручение на заседании регионального правительства дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Задачу проработать вопрос поиска подходящего места для размещения постоянной экспозиции глава региона поставил во время обсуждения доклада по итогам IX Пермского инженерно-промышленного форума. В рамках мероприятия состоялась выставка «Пермские системы: неизвестные сюжеты из истории информационных технологий», организованная Центром публичной истории по проекту, который получил поддержку Фонда грантов губернатора Пермского края.

Как ранее писал «Новый компаньон», на выставке были показаны первый пермский робот-промоутер «ТИМ» (Технический Информатор Молодёжи), собранный лысьвенскими инженерами в 1981 году. Посетителям экспозиции представили также старейшую программу-сканер «Зонд» по поиску нефтеносных пород, созданную 60 лет назад учёными Пермского госуниверситета, первый в мире электронный тренажёр для крановщиков, изготовленный в Пермском политехе в конце 1960-х годов, и другие разработки в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«Очень приятно, что на этой выставке музея компьютеров были преимущественно производители Пермского края... Коллеги говорят, что хотели бы постоянное место для экспозиции найти. Прошу подумать по линии министерства информационного развития и связи, что можно сделать. Возможно, надо будет подключить минкульт. Это хорошая выставка — популяризирует профессию IТ-специалиста», — сказал Дмитрий Махонин.

По данным Центра публичной истории, за два дня работы ПИПФ-2024 выставку посетили более 600 человек.

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