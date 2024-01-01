Александра Пермякова Советских роботов из Прикамья покажут на ПИПФ-2024 Экспонаты выставки и фото предоставлены пермскими музеями и архивами Поделиться Твитнуть

28 и 29 ноября в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо» будет проходить Пермский инженерно-промышленный форум, на котором впервые покажут выставку «Пермские системы: неизвестные сюжеты из истории информационных технологий», где покажут пять сюжетов в сфере IT из 1960-1980-х годов.

Участие в форуме в этом году планируют принять более трёх тыс. специалистов и топ-менеджеров промышленных предприятий России, Ближнего и Дальнего Востока.





На выставке, как сообщает Минпромторг, покажут первого робота-промоутера — робота «ТИМа» (переводится как Технический Информатор Молодёжи). Его создали лысьвенские инженеры в 1981 году для популяризации среди школьников карьерных возможностей на местном металлургическом заводе.





Участники увидят старейшую программу «Зонд», созданную 60 лет назад математиками, физиками и геологами Пермского госуниверситета, которые учили машину «видеть» в результатах полевых данных признаки нефтеносности.





Гости выставки увидят также устройства из семейства Единой системы электронных вычислительных машин, которые использовались для ввода, вывода и хранения информации в Пермском крае в 1970-80-е годы.





В экспозиции расскажут о системе поиска по «микрофишам» — созданной в Пермском научно-исследовательском институте управляющих машин и систем (НИИУМС). Благодаря ей стало возможным хранение документальных массивов на фотоплёнке и поиск по микрофильмированным документам. Так, гости форума смогут самостоятельно поработать с прообразом современной «флешки».





Кроме этого покажут ещё два экспоната: первый в мире электронный тренажёр для крановщиков, созданный в Пермском политехе в конце 1960-ых. И гости экспозиции не только смогут его увидеть, но и «вживую» управлять портальным краном «Ганц» на разработанном в Перми электронном тренажёре.





Также на выставке покажут работу программы для станков с ЧПУ с 3D-визуализацией, созданной в 1992 году. Экспонаты выставки и фото предоставлены пермскими музеями и архивами.

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