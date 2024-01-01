Средняя стоимость литра бензина в Прикамье превысила 60 рублей Наибольшие темпы удорожания демонстрирует высокооктановое топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 26 ноября по 2 декабря средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 33 коп. и составила 60,09 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 34 коп., до 54,58 руб., бензина марки АИ-95 — на 30 коп., до 59,13 руб., АИ-98 и выше — на 82 коп., до 81,64 руб. Рост цены за один литр дизельного топлива составил 59 коп., достигнув отметки 69,69 руб.

Регион остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по среднему показателю цены на топливо. В Пермском крае стоимость всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98, остаётся самой высокой в ПФО.

В целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 74 российских регионах. Более всего бензин подорожал в Севастополе (+1,3%), республиках Татарстан (+1,1%) и Дагестан (+1%).

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо отслеживается по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах Российской Федерации.

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