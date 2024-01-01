Зарина Ситдикова В Прикамье выбран подрядчик для строительства детской школы искусств в Лобаново Объект должен быть сдан до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядчика, которому предстоит за год построить новое здание детской школы искусств в с. Лобаново. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Как уточнили «Новому компаньону» в минзакупок, подрядчиком на объекте выбрано ООО «Строительная компания "Славянский дом"». В соответствии с протоколом подведения итогов конкурса исполнитель контракта возведёт корпус ДШИ за 158 млн руб.

Подготовительные работы на площадке должны стартовать уже 20 декабря текущего года. Ожидается, что здание образовательного учреждения будет возведено до 19 декабря 2025 года.

Согласно техническому заданию новый корпус детской школы искусств в Лобаново будет трёхэтажным. В здании площадью 1,7 тыс. кв. м будет оборудован лифт, предусмотрен зрительный зал на 80 мест и построена уличная сцена для массовых праздников.

Как ранее писал «Новый компаньон», строительство новой ДШИ в Лобаново позволит учреждению отказаться от арендованных помещений, а количество обучающихся возрастёт с 420 до 500 человек.

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