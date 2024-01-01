Зарина Ситдикова После снижения стоимости продажи школьных проездных в Перми выросли на 32% Часть из них была реализована через образовательные учреждения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Решение властей Перми о снижении стоимости школьных проездных для учеников 5-11 классов привело к желаемому результату — их продажи ожидаемо выросли. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

По информации ведомства, в сентябре было приобретено 5844 школьных проездных, в октябре — 6578, в ноябре — 8672 проездных. Таким образом, после удешевления продажи увеличились на 32%.

«При этом новый тариф — квартальный безлимитный проездной — был приобретен 1476 раз за месяц. Всего же за ноябрь было зафиксировано 2468 новых пользователей проездных. Из них 1578 было выдано через школы», — уточнили в дептрансе.

Как ранее писал «Новый компаньон», c 1 ноября этого года стоимость месячного проездного для школьников 5-11 классов в Перми снизилась с 1100 до 777 руб. В результате, он стал стоить почти на 50% дешевле, чем пять лет назад. С таким тарифом проездной окупается уже после 21-й поездки.

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