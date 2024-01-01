В Перми двух мигрантов будут судить за разбой Их обвиняют в нападении на пермяка на улице Поделиться Твитнуть

Следователи Свердловского отдела СК завершили расследование уголовного дела в отношении двух граждан иностранного государства 22 и 23 лет. Их обвиняют в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в середине декабря 2023 года молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили на улице Революции ранее незнакомого им 52-летнего мужчину и напали на него, после чего ограбили. Они нанесли ему удары ногами по телу и стеклянной бутылкой по голове. После этого украли у мужчины рюкзак, в котором было имущество на общую сумму свыше 30 тыс. руб., и сбежали с места преступления.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в конце ноября также стало известно, что в Перми будут судить 28-летнего мужчину, который во дворе ЖК «Аваиатор» избил 14-летнего подростка. После публикаций в СМИ произошедшим заинтересовались в СК, в том числе глава ведомства Александр Бастрыкин. Следственный отдел по Свердловскому району Перми возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

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