Зарина Ситдикова За девять месяцев 2024 года пассажиропоток в Пермском крае вырос на 10% Показатель по грузоперевозкам увеличился более чем на 11% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по октябрь пассажиропоток в Пермском крае вырос на 10%. Об этом на заседании правительства Прикамья сообщил региональный министр транспорта Сергей Вешняков.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минтрансе, всего по итогам девяти месяцев 2024 года пассажиропоток в регионе составил более 31,7 млн человек.

«Грузоперевозки при этом выросли более чем на 11%. Эти показатели свидетельствуют о стабильном развитии транспортной инфраструктуры региона и успешной адаптации к текущим экономическим условиям», — сказал Сергей Вешняков.

По мнению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, потенциал в увеличении пассажиропотока в регионе ещё не исчерпан.

«Надо развивать авиационные перевозки. Несмотря на всю сложность с судами (воздушными — ред.), я считаю, что есть перспективы для дополнительных рейсов из Большого Савино. Речное направление вообще становится нашим излюбленным процессом в транспортных перевозках. Но оно непростое. Поэтому, конечно же, очень чётко надо выверять сроки реализации тех или иных проектов. Они очень важны», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор также отметил, что в направлении грузоперевозок с учётом инфраструктурных ограничений важное значение надо уделять взаимодействию с ОАО «РЖД».

«Надо также возвращать грузовые потоки на водные артерии. Тем более у нас всё для этого есть», — добавил глава региона.

Ранее стало известно о том, что за три квартала текущего года в Пермском крае погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35 млн тонн.

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