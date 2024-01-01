Алёна Бронникова Рост погрузки на железной дороге в Прикамье за девять месяцев составил 10,7% Общий объём составил 35 млн тонн Поделиться Твитнуть

РЖД

За девять месяцев 2024 года в Пермском крае погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 35 млн тонн. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД), показатель вырос на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего по железной дороге с января по сентябрь было отправлено химических и минеральных удобрений — 13,6 млн тонн, что на 25,2% превысило показатели АППГ. Объём промышленного сырья и формовочных материалов вырос на 23,3% и составил 6,4 млн тонн.

Также за указанный период было отправлено 652,3 тыс. тонн цемента (+8,7% к АППГ) и 403,1 тыс. тонны лесных грузов (+10,2%). По остальным показателям наблюдается снижение: 6,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-0,8%), 3,1 млн тонн (-9,2%) строительных грузов, 1,7 млн тонн (-3,4%) химикатов и соды и 1,4 млн тонн (-0,3%) кокса.

В сентябре погрузка в Прикмье составила 3,5 млн тонн (-11,6%). В целом на СвЖД погрузка в сентябре составила 10,9 млн тонн, а за три квартала 2024 года — 104,1 млн тонн.

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