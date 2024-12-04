Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея возобновляет выставочный процесс в помещении на «Телте» Серия моновыставок покажет недавно отреставрированные картины Поделиться Твитнуть

"Сцены из жизни Иосифа Прекрасного"

Ольга Шур

Пресс-служба Пермской художественной галереи сообщает о возобновлении выставочной работы в помещениях временного хранилища коллекции галереи на площадях завода «Телта».

С 13 января 2025 года открывается специальный проект «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6 +). Это серия из четырёх моновыставок, каждая из которых посвящена одному произведению из собрания галереи и его всестороннему исследованию: провенансу (истории бытования), особенностям реставрации, методам исследования.

Руководитель проекта — заместитель директора галереи Ольга Старцева, куратор — заведующий отделом западноевропейского искусства Игорь Мартынов, дизайнеры — Никита Гойнов и Саша Бубнова.

Первые три выставки будут посвящены западноевропейскому искусству, четвёртая — русскому. С 13 января по 2 февраля выставляться будет картина «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» неизвестного итальянского художника XV — XVI веков. 7 февраля её сменит картина неизвестного голландского художника «Грехопадение» (конец XVI в.), которая будет демонстрироваться до 16 марта, с 20 марта по 11 мая выставка будет посвящена картине неизвестного фламандского автора XVII в. «Аллегория науки», а с 15 мая — картине Николая Неврева «Большой выигрыш» (1874 г.).

Произведения, отобранные для моновыставок, созданы в разные эпохи и принадлежат разным национальным школам; у каждой картины интересный провенанс и любопытные обстоятельства поступления в собрание музея. Объединяет их недавняя реставрация во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Игоря Грабаря, во время которой было сделано несколько открытий, кардинально меняющих атрибуцию экспонатов и дающих повод подробно рассказать о них зрителям.

Каждая из выставок состоит из двух разделов. Первый представляет реставрационную «кухню», где занимаются регенераций лаков и удаляют старые записи, подводят грунты и делают тонировки. Здесь свой профессиональный словарь, инструментарий и алгоритм деятельности.

Второй раздел демонстрирует, как работа реставратора может создать новую ситуацию для искусствоведа в понимании замысла художника. Произведение рассматривается пристально с биографических и сюжетно-тематических, стилистических и иконографических ракурсов. Посетитель музея познакомится с историей экспоната и узнаёт, как строится доказательная база для смены атрибуции и какие источники являются ключевыми в каждом конкретном случае.

Как рассказал куратор проекта Игорь Мартынов, первая выставка проекта называется «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Картина, превратившаяся в spalliera». «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» — произведение, которое имеет все признаки картины, но представляет иной художественный феномен эпохи Возрождения — спальеру (spallierа — расписная панель для украшения спальни в итальянских домах XIV — XV вв.). Характерные для таких произведений литературные, мифологические или религиозные сюжеты имели назидательный характер, а их исполнение заказчики доверяли уважаемым живописцам.

Основой для сюжета работы из коллекции галереи стала история Иосифа, сына библейского праотца Иакова. Как любимый сын отца он был ненавистен своим старшим братьям, которые хотели даже убить его; однако жажда наживы заставила братьев продать Иосифа проходившему каравану измаильтян за 20 сребренников. Отцу же братья объявили, что Иосиф погиб от хищного зверя. В качестве доказательств они предъявили одежду Иосифа, запачканную в крови заколотого козла.

В одном пространстве автор картины свободно размещает все ключевые события этого сюжета: эпизоды пастушеской жизни, убийство козлёнка, извлечение братьями из колодца спрятанного Иосифа и его продажу караванщикам. Всю выразительную событийную канву художник как бы «вышивает» на фоне выразительной панорамы пейзажа.

Провенанс произведения отмечен пребыванием в собрании семьи Генриха Брокара, известного предпринимателя, создателя российской парфюмерной промышленности, исследователя, коллекционера и мецената. В 1891 году Генрих Брокар выкупил верхние торговые ряды на Красной площади (ныне ГУМ), где разместил в публичном доступе большое собрание картин, скульптур и декоративно-прикладного искусства. После революции 1917 года коллекция была национализирована и разрознена. «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» оказались в хранилищах Музейного фонда, ожидали отправки на зарубежные аукционы на складах «Антиквариата» и «Госторга», попадали в частные собрания. Скитания экспоната символически повторили путь его библейского прототипа, в которых он лишался родины и имени.

Через многие годы трудами реставраторов и сотрудников музеев произведение наконец-то обрело свой художественный статус и возможность поведать любителям искусства много интересного об эпохе, когда оно появилось.

Пермская галерея располагается в помещениях, арендованных у АО «Телта», с января 2022 года в ожидании переезда в новое здание, строящееся на территории бывшего «Завода Шпагина». Его открытие планируется на 2025 год.

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