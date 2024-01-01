Зарина Ситдикова Власти Прикамья рассматривают возможность запуска водных маршрутов в Удмуртию Переговоры ведутся с нижегородской судоходной компанией «Водолёт» Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края рассматривают возможность запуска межрегиональных водных маршрутов из Перми в Республику Удмуртию. Об этом на заседании регионального правительства, которое прошло 4 декабря, сообщил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

По словам главы ведомства, вопрос организации речных пассажирских перевозок в соседний регион обсуждался на полях Транспортной недели-2024 в Москве с генеральным директором компании «Водолёт» Никитой Итальянцевым.

Как отметил Сергей Вешняков, компания «Водолёт» является признанным лидером водного транспорта России, успешно осуществляет пассажирские перевозки на современных скоростных судах типа «Валдай 45Р». Это российское речное пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное ЦКБ по СПК им Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде. Головное судно проекта было спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство начато в 2019 году. Пассажировместимость — 45 человек, скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

Напомним, в прошлом году правительство Пермского края достигло договорённости о включении Прикамья в программу льготного лизинга судов, в рамках которой запланировано приобретение двух пассажирских судов «Валдай 45Р». Предполагалось, что они будут курсировать до Осы и Оханска.

В начале сентября в Пермском крае были утверждены тарифы на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по Каме из Перми на 2025-2027 годы, в том числе на маршруте Пермь—Оханск—Оса. Цена за 1 км перевозки в одну сторону в 2025 году составит 2,86 руб., стоимость билета — 1052 руб. Ежегодно суда будут выполнять по 368 рейсов в период навигации.

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