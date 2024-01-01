За смерть супруга вдова взыскала с предприятия в Пермском крае 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Березниковским городским судом Пермского края рассмотрено гражданское дело о взыскании с ПАО «Уралкалий» компенсации морального вреда.

Иск был подан вдовой сотрудника строительного управления ФГУП «УС-30», который погиб в результате несчастного случая при строительстве шахтного ствола на территории «Уралкалия» в 2018 году. Женщина просила суд взыскать с компании 3 млн руб.

Ранее суд Соликамска уже привлекал к уголовной ответственности сотрудников строительного управления за нарушение норм промышленной безопасности. В результате истцу была выплачена сумма в размере 8,7 млн руб., а также 1 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба.

При рассмотрении дела суд пришёл к выводу, что с застройщика объекта капитального строительства в пользу истца можно взыскать и дополнительную компенсацию, так как вред потерпевшему был причинён «вследствие нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, в случае смерти потерпевшего, супругу выплачивается компенсация в размере 3 млн руб. Решением суда требования истца удовлетворены в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.

В «Уралкалии» прокомментировали сообщение пресс-службы краевого суда. В компании отметили, что компенсация, предусмотренная ст.60 ГрК РФ, не является компенсацией морального вреда, а является самостоятельной выплатой, подлежащей взысканию сверх возмещения вреда. Данную компенсацию застройщик («Уралкалий») выплачивает за виновные действия подрядчика (в данном случае, УС-30). В дальнейшем «Уралкалий» вправе в регрессном порядке взыскать произведенную выплату с подрядчика.

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