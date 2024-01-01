На вокзале в Перми полицейские задержали подозреваемого в убийстве кировчанина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Транспортные полицейские Перми задержали на железнодорожном вокзале 45-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства. По предварительным данным, проживающий в Кирове гражданин в ходе вспыхнувшей ссоры лишил жизни собутыльника. Чтобы скрыться от правосудия, он сел в поезд Москва—Абакан. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на Пермский линейный отдел МВД России на транспорте.

Пермские стражи порядка, получив ориентировку от кировских коллег, связались с начальником поезда и установили, что разыскиваемый гражданин действительно следует в 11 вагоне состава от станции Киров вместе со своей сожительницей.

В Перми 3 декабря гражданина и его попутчицу задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела. Сегодня подозреваемого отвезли обратно в Кировскую область.

Отмечается, что мужчина уже сознался в своей причастности к преступлению, пояснив, что хотел скрыться в Чайковском Пермского края, а затем переехать в Крым.

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