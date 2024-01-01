Ремонт детсада на Чехова выполнит пермская компания Контракт с ней заключён на сумму в 132,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выполнением работ по капитальному ремонту здания и благоустройству территории МАДОУ «Компас» (Пермь, ул. Чехова, 18) займётся пермская компания «Колибри». Контракт с организацией на 132,5 млн руб. подписан 3 декабря.

В ближайшее время подрядчик приступит к проведению работ, срок окончания ремонта — до 1 августа 2025 года.

Отмечается, что работы будут выполняться в условиях функционирующего учреждения. Исполнитель обязан использовать высококачественные современные материалы. При этом они должны быть новыми (не бывшими в употреблении).

Также строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности, быть экологичными и гипоаллергенными, не содержать вредных веществ.

ООО «Колибри» основано в 2006 году, учредитель — Ольга Кузнецова. Компания специализируется на строительстве зданий, коммуникаций, проведении кровельных, малярных, кирпичных, стекольных и других работ.

В 2023 году выручка ООО составила 201,5 млн руб. (+24% за год), чистая прибыль увеличилась более чем в два раза — до 82,6 млн руб.

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