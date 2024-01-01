Пермскую телебашню украсят цвета флагов Беларуси и России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 8 декабря, в честь 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства между Россией и Беларусью, филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» организует специальную подсветку башни на ул. Крупской в Перми, сообщили в компании.

Главная телебашня региона будет окрашена в цвета российского триколора и флага Беларуси. Праздничная световая подсветка будет функционировать с 17:00 до 00:00.

Договор, заключённый 8 декабря 1999 года в Москве президентами Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, закрепил выбор двух стран на стратегическую интеграцию. Согласно этому соглашению, планируется создание общего экономического пространства в рамках Союзного государства, интеграция энергетических систем, а также разработка единой правовой системы и ряд других мероприятий.

Тематические световые шоу пройдут на телебашнях РТРС по всей стране.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.