Количество отдохнувших в санаториях Пермского края выросло на 15% Валовый доход учреждений за лето превысил 1,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял девятое место в России и третье в ПФО по привлекательности санаторно-курортного отдыха летом 2024 года, сообщает Портал бронирования Санатории-России.рф.

С июня по август в санаториях Прикамья отдохнули 50,5 тыс. человек, что на 15% выше по сравнению с летом 2023 года. Средняя цена путёвки составила 30,7 тыс. руб., а общий доход санаториев Пермского края за лето составил 1 млрд 552 млн руб.

Санатории Приволжского федерального округа в этом году приняли 385,7 тыс. отдыхающих, тративших в среднем по 26,5 тыс. руб. на путёвки. Весьма примечательно, что количество людей, выбирающих санаторный отдых в своей стране, достигло 2,2 млн.

Летний сезон-2024 стал настоящим прорывом для санаториев, отмечает портал. Спрос на путёвки установил рекордные значения как по количеству посетителей, так и по валовому доходу.

Также зафиксировано, что уже в середине лета текущего года начали поступать бронирования на летние заезды в 2025 году, что свидетельствует о возрастании доверия туристов к отдыху в санаториях.

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