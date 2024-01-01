Глава СК ждёт доклады от следователей из Прикамья по делу о продаже детей Историю о вывозе несовершеннолетних за границу вновь обсудили на федеральном телеканале Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклады руководителей следкомов нескольких регионов о ситуации с вывозом детей в иностранные государства. В ряде регионов России продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж, сообщили в пресс-службе СК.

В частности, в эфире шоу «Малахов» (программа вышла накануне) напомнили, что в 2000-е годы по делу ранее судимой жительницы Перми Надежды Фратти (Щелгачёвой), которая считается организатором вывоза российских детей за рубеж, прошло несколько судебных процессов. Обвиняемая неоднократно обжаловала приговоры. В итоге суд доказал лишь факт дачи взяток чиновницам, ответственным за организацию усыновления. Это выразилось в поездках в Италию. За это Фратти осудили условно на 4 года, но в связи с истечением срока давности наказание не пришлось отбывать. Утверждается, что сейчас Фратти продолжает жить в Перми.

Первой соучастницей Фратти в эфире шоу назвали специалиста областного комитета по образованию Валентину Герусову. Она отрицает получение денег от Фратти. Между тем, ей назначили в качестве наказания семь лет условно. Вторая соучастница — Нина Курносова, которая была якобы правой рукой Надежды. Еще одна фигурантка дела — бывший главврач Михайловского дома ребёнка Нина Текучева. Она по-прежнему работает с детьми и руководит детдомом для ребят с психическими отклонениями, пишут СМИ.

На передаче, в частности, обсуждалась история семьи из Волгограда. Её детей Надежда Фратти переправила в Италию.

В связи с изложенными обстоятельствами Бастрыкин поручил руководству следственных управлений СК в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по этой проблеме и принятых мерах.

Напомним, в апреле этого года глава СК поручил руководителям трёх региональных следственных управлений СКР доложить о проверках фактов возможного похищения детей в Волгоградской области, Пермском крае и Республике Коми. Поводом для проверки послужила информация, прозвучавшая в эфире одного из федеральных телеканалов, где обсуждалась история жительницы Ленинска. Она утверждала, что у неё в роддоме похитили рождённого 30 лет назад ребёнка.

В качестве организатора вывоза детей из Волгоградской области за границу и называлась Надежда Фратти. Кроме этого, сообщалось о возможных аналогичных фактах в Пермском крае и Республике Коми.

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