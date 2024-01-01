Глава СК заинтересовался похищением детей в Пермском крае Проверки пройдут также в Волгоградской области и Республике Коми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России по Пермскому краю Александр Бастрыки поручил руководителям трех региональных следственных управлений СКР доложить о ходе проверок по фактам возможного похищения детей в Волгоградской области, Пермском крае и Республике Коми. Об этом сообщается в информационном центре СК.

В ведомстве пояснили, что в эфире одного из федеральных телеканалов обсуждалась история жительницы города Ленинска, которая утверждала, что у неё в роддоме похитили рождённого 30 лет назад ребёнка.

В телепередаче были озвучены новые сведения, касающиеся предполагаемого вывоза детей из Волгоградской области за границу и причастности к преступлению ранее осуждённой Надежды Фратти (Щелгачевой). Кроме этого, сообщалось о возможных аналогичных фактах в Пермском крае и Республике Коми.

Сейчас в СУ СКР по Волгоградской области продолжается процессуальная проверка, а в региональных управлениях СКР по Пермскому краю и Республике Коми начаты аналогичные проверки. В связи с этим глава СК ждёт от руководителей ведомств доклады о ходе и результатах расследования.

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