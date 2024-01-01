В Перми похоронили бывшего главного архитектора города Сергея Тарасова Он автор памятников «Разорванное братство», князю Михаилу Романову, Василию Татищеву Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Уральским филиалом Российской академии живописи, ваяния и зодчества

В Перми прошло прощание с Сергеем Тарасовым, который ранее занимал должность главного архитектора города, сообщает ВЕТТА со ссылкой на Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ) Ильи Глазунова.

Сергей Тарасов, родившийся в 1954 году в Крыму, после обучения в Горьковском инженерно-строительном институте посвятил себя архитектуре. С 1970 по 1997 год занимал пост главного архитектора Перми и стал одним из основателей Уральского филиала РАЖВиЗ в краевой столице, возглавляя учебное заведение с 1991 года.

В качестве первого директора филиала Тарасов активно способствовал развитию учебной и творческой деятельности. С 1994 по 2003 год руководил кафедрой архитектуры.

К числу его известных проектов относятся Свято-Троицкая церковь для старообрядцев и собор «Всех Святых в земле Российской просиявших». Тарасов также занимался созданием скульптурных памятников, таких как «Разорванное братство», князю Михаилу Романову, Татищеву и Славянову.

Сергей Тарасов скончался 30 ноября 2024 года. Прощание с ним состоялось 3 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.